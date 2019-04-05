Президент Кальюлайд о встрече с Путиным: мы не едем чего-либо добиваться, мы просто хотим общения

Свою речь Кальлайд начала с того, что не совсем согласна с заявлениями, будто бы этот визит пытались как-либо скрыть.

Кальюлайд объяснила, что предыстория визита, если ее можно так назвать, началась в прошлом ноябре на состоявшемся в Париже мероприятии, где они с Владимиром Путиным обменялись парой фраз. По словам эстонского президента, она напомнила своему российскому коллеге, что Эстония и Россия все-таки соседи, которые должны разговаривать даже в тех случаях, когда не особо ладят.

"Мне показалось, что президент Путин согласился с этой мыслью”, — добавила Кальюлайд.

Затем уже стала обсуждаться тема открытия обновленного здания посольства ЭР в Москве, после чего возник вопрос о том, должны ли главы государств встретиться друг с другом.

Президент Кальюлайд подчеркнула, что в лице России мы имеем соседа, с которым у нас вот уже 10 лет нет четких контактов, что, разумеется, обусловлено определенными причинами.

Однако она добавила, что важно разговаривать по всем вопросам, какими бы неудобными они ни были.