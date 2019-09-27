Президент Кальюлайд — о доверии к США, встрече с Путиным и самой большой угрозе для Эстонии

"На самом деле, я очень извиняюсь: вспоминая историю, когда все остальные говорили это красиво, мы не реагировали, — сказала Кальюлайд. — Значит, Барак Обама говорил это тоже, но тогда мы сказали: "Это все очень хорошо, но мы не считаем это необходимым". Иронично, что вместе с этим больше базирующимся на сделках политическим стилем мы теперь обсуждаем в Европе 2% и обещаем к концу 2020 года выделить еще 100 млрд долларов на безопасность, что не пустяк".

Кальюлайд сказала, что уверена, что США пришли бы защищать Эстонию, если бы Эстония подверглась нападению.

Свое доверие, по сообщению The Atlantic, Кальюлайд берет из данных Трампом в частном порядке и публично обещаний, выражения поддержки от вице-президента Майка Пенса в ходе визита в Эстонию и нового обещания со стороны США военной помощи и оборонного сотрудничества.

Мир Twitter нужно отличать от политики правительства, сказала Кальюлайд The Atlantic, напрямую не ответив на вопрос, означает ли это, что слова президента США ничего не значат. Судя по деятельности администрации Трампа, по словам Кальюлайд, все хорошо.