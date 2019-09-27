Президент Кальюлайд — о доверии к США, встрече с Путиным и самой большой угрозе для Эстонии

Кальюлайд сказала, что более крупные инвестиции Европы в собственную безопасность имеют решающее значение, когда российская угроза становится для США меньшим приоритетом по сравнению с китайской. "Россия — региональная угроза, конвенциональная или даже ядерная угроза, но она в действительности является убывающей силой, — отметила Кальюлайд. — Ее демография плохая. Ее экономика ужасная. Технологически она отстает".
Кальюлайд защищала свое решение встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По оценке Кальюлайд, это не означает, как и призывы Трампа или президента Франции Эммануэля Макрона прекратить изоляцию России из-за Украины, что Запад забывает, что сделал Кремль в 2014 году.
Разговаривать с соседом, по словам Кальюлайд, не то же самое, что отстаивать то, чтобы Европа делала России непропорциональные уступки, или подавать знак, что Москва может нагло нарушить суверенитет другой страны и избежать наказания. "Никто не говорил, что мы движемся дальше от проблемы Восточной Украины и возвращаемся к обычному ведению дел", — сказала Кальюлайд.
На вопрос, что она считает самой большой угрозой для Эстонии, Кальюлайд не указала ни на кибервойну России против цифровой республики Эстонии или военное вторжение на физическую территорию в стиле Украины, ни на отказ президента США от союзнических отношений, а указала на что-то другое. "Это было то же самое 100 лет назад, 50 лет назад и есть сейчас: сильное противостояние между либеральным демократическим миром и этим другим".
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