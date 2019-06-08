Президент Кальюлайд — немецкой газете: у EKRE такой лексикон, которого я в политике видеть не хочу

По словам Кальюлайд, немецкая промышленность уже с 90-х годов активно использовала цифровые технологии, чего нельзя сказать о правительстве. Эстония инновативна в том смысле, что частный и общественный сектор сотрудничают между собой, отметила Кальюлайд.

”В своих беседах с немецкими предпринимателями я подчеркивала: вы не можете ждать, что ваше правительство дигитализирует общество. Вы должны сами начинать, использовать дигитальные ID, которые уже введены в Германии, но два года не подают признаков жизни. Канцлер Ангела Меркель сказала мне сегодня, что у правительства есть сотни услуг, которые она хочет вывести на эту платформу. Но проблема в том, что если общественный сектор свои услуги введет в дигитальном виде, а частный сектор будет использовать свои собственные дигитальные ID, система не будет единой. Мяч на поле частного сектора”, — сказала Кальюлайд и добавила, что это вопрос первостепенной важности.

По словам Кальюлайд, первостепенную важность имеет доверие. ”Многие люди говорят, что в интернете нет защищенности. Но позвольте, ваши бумажные документы в больнице может прочитать кто угодно, не оставляя никаких следов. Для того, чтобы добраться до электронных документов, нужно зайти с личным ID, это и есть настоящая защищенность”.

При этом Кальюлайд оговорилась, что нельзя никогда гарантировать, что всё полностью защищено. Единственное, что нужно делать — это показать, что в дигитальном виде защищенность выше, чем на бумаге.