Президент Кальюлайд не стала провозглашать поправки в Закон о дипломатической службе

Кальюлайд сказала журналистам на пресс-конференции в Кадриорге, что в таком виде поправки в Закон о дипломатической службе противоречат статьям 12, 26 и 26 Конституции Эстонской Республики.

По оценке президента, в законе не соблюден принцип равного обращения, поскольку заключившие брак и однополые пары, зарегистрировавшие совместное проживание, не рассматриваются в нем на равных основаниях, т.к. предусмотренные законом гарантии распространяются только на супругов.

По мнению Кальюлайд, такой подход не является уместным и обоснованным, потому что Рийгикогу в других законах рассматривал брак и совместное проживание на равных основаниях: "Одна из важнейших задач президента Республики — поддерживать соответствие нашего правового поля Конституции. Не провозглашая данный закон, я не даю оценку другим его положениям, потому что содержательные аспекты реформы дипломатической службы не являются конституционными вопросами".

Она отметила, что комиссия по иностранным делам Рийгикогу также указывала на эту проблему, попросив парламент обсудить этот вопрос и привести его в согласие с Конституцией.