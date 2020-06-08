Президент Кальюлайд: мы должны серьезно оценить, насколько тщательно проводятся проверки биографии и здоровья владельцев оружия

"Вчера вечером жестокий убийца оборвал жизненный путь двух людей. Жизнь многих жителей Лихула и Пярнумаа безвозвратно изменилась. Выражаю соболезнования всем, кого коснулось произошедшее вчера вечером, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Эстонии 26 000 владельцев оружия. Подавляющее большинство из них — ответственные граждане. Они обеспечивают, чтобы их оружие не попало не в те руки, чтобы с ним не произошло непреднамеренных несчастных случаев, и тем более они не представляют, что могли бы использовать оружие против невинных людей или просто для разрешения разногласий.

Все-таки у нас в последние недели произошло два связанных с оружием серьезных инцидента, когда легальное оружие использовали нелегальным способом. Случаи разные, но оба указывают на необходимость извлечь из них урок. Еще невозможно делать обобщения, но эти случаи уже вызвали в обществе много вопросов и тревоги.

На вопросы мы получим ответы от соответствующих учреждений. Но явно наступил момент, когда мы должны в обществе обсудить и серьезно оценить, насколько основательно мы знаем людей, в чьи руки доверяют оружие, насколько основательно проводят проверки биографии и здоровья владельцев оружия.

Оружие неизбежно является источником повышенной опасности, который не в тех руках может причинить много зла. Я призываю Департамент полиции и погранохраны при отказе в выдаче разрешения на оружие всегда использовать свое право действовать по своему усмотрению, если прежние деяния и поведение человека дают хоть малейшее основание предполагать, что ходатайствующий о разрешении не понимает сопутствующей оружию большой ответственности".

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