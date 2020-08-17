17.08.2020, 17:52

Президент Кальюлайд: Эстония старается вынести ситуацию в Беларуси на обсуждение Совбеза ООН

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President Kersti Kaljulaidi avaldus
President Kersti KaljulaidFoto: Ilmar Saabas

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила сегодня со своими коллегами из Латвии, Литвы и Польши ситуацию в Беларуси и то, как держать происходящее в этой стране в центре международного внимания и повестке дня международных организаций, передает интернет-сайт президента.

По словам главы эстонского государства, президентские выборы в Беларуси нельзя считать честными, свободными и демократическими.

"Жители Беларуси достойны демократического будущего. Эстония как член Совета безопасности (СБ) ООН работает во имя того, чтобы ситуация в Беларуси была обсуждена в СБ при первой возможности. Мы также предложили обсудить это в Совете по правам человека ООН, чтобы еще раз призвать силовые ведомства прекратить насилие против мирных протестующих и освободить необоснованно задержанных", — добавила Кальюлайд.

В режиме видеосвязи вместе с президентами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой обсудили то, какой могла бы быть позиция наших стран, которую можно было бы совместно представить в международных организациях.

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