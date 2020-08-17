Президент Кальюлайд: Эстония старается вынести ситуацию в Беларуси на обсуждение Совбеза ООН

По словам главы эстонского государства, президентские выборы в Беларуси нельзя считать честными, свободными и демократическими.

"Жители Беларуси достойны демократического будущего. Эстония как член Совета безопасности (СБ) ООН работает во имя того, чтобы ситуация в Беларуси была обсуждена в СБ при первой возможности. Мы также предложили обсудить это в Совете по правам человека ООН, чтобы еще раз призвать силовые ведомства прекратить насилие против мирных протестующих и освободить необоснованно задержанных", — добавила Кальюлайд.

В режиме видеосвязи вместе с президентами Латвии Эгилсом Левитсом, Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой обсудили то, какой могла бы быть позиция наших стран, которую можно было бы совместно представить в международных организациях.