Президент Кальюлайд: Эстония старается уменьшить напряженность на Ближнем Востоке

”Эскалация ближневосточного конфликта в последние дни касается непосредственно и нас, поэтому Эстония намерена внести свою лепту в уменьшение напряженности. Это не только наше желание, но и обязанность Эстонии как члена Европейского cоюза и Совета Безопасности ООН, к тому же в Ираке присутствует наш контингент военнослужащих. Мы должны задействовать все каналы в сотрудничестве с другими государствами ради смягчения конфликта и предотвращения полномасштабного военного столкновения”, — заявила президент Кальюлайд после окончания встречи.

Глава государства категорически осудила нанесенные Ираном минувшей ночью ракетные удары по военным базам западных союзников в Ираке. ”В последние десятилетия Иран неоднократно действовал агрессивно, игнорируя международное право. Поведение этой страны угрожает глобальной безопасности и нашим союзникам. Эта опасность не теоретическая, она уже не раз проявилась, что и вынудило США прибегнуть к столь радикальной мере. Мы поддерживаем своего союзника”, - подчеркнула глава государства.

По состоянию на сегодняшний день в миссии в Ираке участвуют 7 военнослужащих Сил обороны Эстонии, причем запланированы и последующие миссии. Глава государства отметила важность совместного, согласованного со всеми союзниками принятия решений по новым миссиям. Не менее важна в данной ситуации солидарность стран-членов ЕС. В рамках встречи была достигнута договоренность о координировании соответствующих усилий.