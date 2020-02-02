Президент Кальюлайд: Эстония не присоединялась к СССР добровольно, нас оккупировали

"Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Он действует. Эстония добровольно не присоединилась к Советскому Союзу. Нас оккупировали. Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности. В то же время мы должны также уважать международный консенсус в отношении того, что послевоенные границы Европы больше не будут перерисовываться. Противоположная риторика создает ненужную путаницу", — заявила в воскресенье, 2 февраля, Керсти Кальюлайд, слова которой передает пресс-служба главы государства.

2 февраля исполнилось 100 лет Тартускому мирному договору, который был заключен между Эстонией и Советской Россией: подписав 2 февраля 1920 года в Тарту мирный договор, РСФСР признала независимость Эстонской Республики — Тартуский мир открыл Эстонии путь к международному признанию, этому предшествовала победа в Освободительной войне.

По словам Керсти Кальюлайд, Тартуский мирный договор не только официально и дипломатически закрепил эту победу, но и заложил основы для более широкого признания Эстонии в качестве независимого и суверенного государства.

"Как субъект международных отношений, а не как объект", — подчеркнула Керсти Кальюлайд.