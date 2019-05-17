Президент Кальюлайд едет в ”оплот EKRE”. Как к этому относятся местные?

Осенью президент намерена переселиться на юго-восток Эстонии — в ”оплот EKRE”. Одно из мест, где она может остановиться — Ряпина.

”Я думаю, что у нее нет теплых отношений с селянами, и она приедет их заводить”, — считает жительница Ряпина Мари Ээнсаар.

”Но мы тут должны справляться так же, как и в Таллинне, и я не думаю, что приезд президента сюда как-то воздействует на мою жизнь”, — считает женщина.

В Ряпинаском парке трудится садовником Илле Ряммер. По весне у нее особо много работы. Она надеется, что благодаря приезду главы государства жизнь станет несколько лучше. Одна из проблем — редеет автобусное сообщение. Живя в Ахья, по утрам она вынуждена добираться до работы автостопом.

”Вдруг удастся с президентом посидеть тут за круглым столом, поговорить о радостях и горестях”, — надеется она.

В Ряпина шепчутся: Кальюлайд хочет приехать в Ряпина на сравнительно долгий срок, чтобы поменять настроения в регионе, который сравнительно активно голосует за EKRE.

„Больше выбирали, быть может, именно человека, а не партию и ее обещания, в сельских районах часто о партиях и не думают”, — поведала Ряммер.

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