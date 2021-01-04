Президент Кальюлайд: дорогое правительство, народу уже два года приходится смотреть, как вы занимаетесь созданными вами самими кризисами

"В Эстонии слово свободно. Однако очередные оскорбления в отношении наших ближайших союзников и партнеров со стороны министра финансов показывают, что роль и ответственность правительства республики осознали все еще не все его члены. Один лишь тот факт, что министр иностранных дел Литвы считает нужным комментировать тявканье нашего министра, говорит о многом и вызывает неловкость", — написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ответ на заявления отца и сына Хельме.

"Что дальше? Видимо, скоро услышим, что имевшая место на выборах в Литве "схема глубинного государства" является признанием сильной демократии Литвы. Видимо, и теория плоской земли на самом деле подтверждение прекрасной окружности нашей планеты", — иронизирует Кальюлайд.

"Я пообещала, что не буду молчать, когда речь идет о нашей безопасности. Отношения с союзниками для государства являются, вне всякого сомнения, вопросом безопасности. Но это еще и вопрос элементарного почтения и вежливости", — пишет президент.

"Дорогое правительство Эстонской Республики — народу Эстонии уже два года приходится смотреть, как вы занимаетесь собой и созданными вами самими кризисами. Пожалуйста, повернитесь наконец к народу лицом, выслушайте и поймите народ Эстонии. Мы находимся среди тяжелейшего кризиса, возьмите себя в руки. А если кто-то не может этого сделать или не хочет, то для трудолюбивых людей найдутся и другие занятия. Есть много должностей, где можно свободно говорить так, чтобы весь мир не воспринимал это как позиции всего Эстонского государства", — подчеркнула Кальюлайд.