Президент Кальюлайд до пятницы пробудет в Вильяндимаа

Глава государства прибудет в Вильянди сегодня в 13:00, когда перед горуправой пройдет поднятие флага. На церемонию приглашаются все горожане. Кроме того, глава государства встретится в этот же день с представителями Вильяндиского горсобрания и с руководителями местных самоуправлений Вильяндиского уезда, посетит Спасательную команду и Департамент полиции и пограничной охраны Вильянди, а также дружину Сакала Кайтселийта.

В четверг планируется посещение предприятия Eesti Höövelliist, оздоровительного центра и медицинского центра первичного уровня Сууре-Яани, встреча с Женским обществом Кыпу и активистами Природной школы Типу, а также с членами волостного собрания Пыхья-Сакала. Кроме того, президент Кальюлайд даст интервью газете ”Сакала”.

В пятницу утром глава государства даст урок граждановедения абитуриентам Вильяндиской гимназии. Также она посетит местные предприятия Galvi-Linda, Knittex, Eziil Productions Intelligence и познакомится с вильяндиским трудовым центром Hea Hoog и с училищем бытового обслуживания и земельного хозяйства в Олуствере. На пятницу также запланировано занятие спортом: президент Кальюлайд примет участие в велосипедном заезде с Вильяндиским велоклубом. День завершится в Амбаре фолк-музыки, где глава государства вручит серебряный знак Музыканта Республики.

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