Президент Кальюлайд ближайшую неделю будет работать в Юго-Восточной Эстонии(3)
Президент Керсти Кальюлайд на этой неделе будет работать в Юго-Восточной Эстонии — уже в понедельник глава государства прибудет в Ряпина.
Президент Керсти Кальюлайд на этой неделе будет работать в Юго-Восточной Эстонии — уже в понедельник глава государства прибудет в Ряпина.
В понедельник Кальюлайд встретится с волостными властями, примет участие в церемонии, посвященной началу нового учебного года в местном садоводческом училище, посетит местную бумажную фабрику и больницу, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.
В течение ближайшей недели глава государства намерена встретиться не только с чиновниками, но и с местными жителями.
Напомним, что в конце августа прошлого года Кальлайд вместе со своими чиновниками около недели работала в Нарве.
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