26.08.2019, 07:30

Президент Кальюлайд ближайшую неделю будет работать в Юго-Восточной Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
Президент Кальюлайд ближайшую неделю будет работать в Юго-Восточной Эстонии
Kersti Kalulaid mullu NarvasFoto: Jaanus Lensment

Президент Керсти Кальюлайд на этой неделе будет работать в Юго-Восточной Эстонии — уже в понедельник глава государства прибудет в Ряпина.

В понедельник Кальюлайд встретится с волостными властями, примет участие в церемонии, посвященной началу нового учебного года в местном садоводческом училище, посетит местную бумажную фабрику и больницу, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.

В течение ближайшей недели глава государства намерена встретиться не только с чиновниками, но и с местными жителями.

Напомним, что в конце августа прошлого года Кальлайд вместе со своими чиновниками около недели работала в Нарве.

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