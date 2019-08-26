Президент Кальюлайд ближайшую неделю будет работать в Юго-Восточной Эстонии

В понедельник Кальюлайд встретится с волостными властями, примет участие в церемонии, посвященной началу нового учебного года в местном садоводческом училище, посетит местную бумажную фабрику и больницу, сообщает rus.err.ee со ссылкой на утренние новости ETV+.

В течение ближайшей недели глава государства намерена встретиться не только с чиновниками, но и с местными жителями.

Напомним, что в конце августа прошлого года Кальлайд вместе со своими чиновниками около недели работала в Нарве.