Президент Ильвес: время Google и Facebook истекло

Президент Тоомас Хендрик Ильвес считает, что мы переживаем закат золотого времени Google и Facebook, и начался этот процесс именно с Европы, пишет Äripäev.
”По всей видимости, всё началось с Европы. К примеру, GDPR, которому тебе следуют и другие страны, включая США, пришел из Европы”, — объяснил Ильвес, почему золотое время интернет-гигантов начинает заканчиваться.
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Для информации: GDPR - Генеральный регламент о защите персональных данных — постановление Европейского Союза, с помощью которого Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех лиц в Европейском Союзе. Подробнее о документе читайте здесь.
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