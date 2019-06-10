Президент Ильвес: время Google и Facebook истекло

”По всей видимости, всё началось с Европы. К примеру, GDPR, которому тебе следуют и другие страны, включая США, пришел из Европы”, — объяснил Ильвес, почему золотое время интернет-гигантов начинает заканчиваться.

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Для информации: GDPR - Генеральный регламент о защите персональных данных — постановление Европейского Союза, с помощью которого Европейский парламент, Совет Европейского Союза и Европейская комиссия усиливают и унифицируют защиту персональных данных всех лиц в Европейском Союзе. Подробнее о документе читайте здесь.