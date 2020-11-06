06.11.2020, 22:05

Президент Ильвес: Байден - это хорошо для Эстонии, но не для нашего правительства

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Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres Putting

Расистские и сексистские высказывания вредят Эстонии и в США. В случае победы Байдена на президентских выборах не стоит ожидать, что отношения будут теплыми, сказал в интервью ERR президент Тоомас Хендрик Ильвес.

По словам Ильвеса, Байден для Эстонии был бы хорошим выбором уже потому, что советник нынешнего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон утверждает в своей книге, что с большой долей вероятности Трамп будет тянуть США из НАТО.

"Этого не случится, конечно, при Байдене. Больше, чем какой-либо другой человек президентского калибра (в США) Байден был приверженцем трансатлантических отношений. В первый раз я встретился с ним 32 года назад. Уже тогда Европа была для него очень интересна. Он был человеком, который весь свой срок на посту вице-президента занимался Европой, так как Обама был сконцентрирован на внутренней политике. Байден особенно хорошо знает Восточную Европу", — сказал Ильвес.

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По словам Ильвеса, Байден, безусловно, будет очень хорош для Эстонии, но не для нынешнего правительства нашей страны.

"Если в США вице-президентом будет темнокожая женщина, то высказывания типа "если черный — покажи на дверь" (известное изречение Мартина Хельме — ред.) не будут способствовать хорошим отношениям. Мы можем здесь утверждать, что у нас всегда хорошие отношения с США, но я не совсем уверен, что у США очень хорошие отношения с этим правительством. Эстония может быть не чувствует, насколько неприемлемым является тот язык, который используется со стороны правительства", — отметил Ильвес и добавил, что если какое-то высказывание делает член правительства, то за него отвечает правительство целиком.

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