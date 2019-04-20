Президент Грузии позвонила Керсти Кальюлайд после ее встречи с Путиным

Между президентами Грузии и Эстонии состоялся телефонный разговор.

По сообщению пресс-службы президента Грузии, телефонный разговор состоялся по инициативе Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Эстонии Керсти Кальюлайд за поднятие вопроса о Грузии на встрече с российским президентом в Москве.

По словам президента Грузии, президент Эстонии является особым сторонником Грузии.

По его словам, Керсти Кальюлайд на всех международных и больших форумах использует возможность, чтобы выразить твердую поддержку Грузии.

Президенты Эстонии и России на встрече в Кремле говорили и о Грузии. Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в интервью российскому изданию ”Коммерсантъ”.

”Конечно, Эстония — член ЕС и полностью поддерживает европейский механизм санкций и территориальную целостность Украины и Грузии”, — заявила президент Эстонии.