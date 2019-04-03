03.04.2019, 19:00

Президент Эстонии в пятницу сделает Кае Каллас предложение сформировать правительство

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rus.delfi.ee
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Президент Эстонии в пятницу сделает Кае Каллас предложение сформировать правительство
Foto: Priit Simson

Ранее Керсти Кальюлайд пообещала, что сделает предложение сформировать правительство победившей в выборах партии.

После получения предложения президента у кандидата в премьер-министры будет 14 дней, чтобы предложить состав правительства для утверждения в Рийгикогу.

В случае если Кристине Каллас не удастся получить поддержку парламента, президент сделает предложение сформировать правительство следующему кандидату в премьер-министры, которым будет Юри Ратас.

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