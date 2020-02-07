Президент Эстонии отклонила Закон о пенсионной реформе и отправила его назад в Рийгикогу

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О своем решении Керсти Кальюлайд сообщила сегодня в 15 часов на пресс-конференции в Кадриорге.

Как сказала президент на специально созванной пресс-конференции, она оставляет закон без провозглашения не по политическим причинам. Закон должен согласовываться с Конституцией. По мнению президента, изменяющий пенсионную систему закон находится в противоречии с Конституцией.

Как отметила президент, государство дало обещание, что у людей будут определенные права и обязанности, связанные с получением прибавки к пенсии. Теперь же, согласно данному закону, эта система ликвидируется. Государство может изменять законы, отметила Кальюлайд, но изменения не могут нарушать обещаний.

Напомним, что принятие закона в Рийгикогу правительство связало с вотумом доверия, что позволило избежать обсуждения многочисленных возможных поправок.

Закон изменяет правовое регулирование пенсионных накоплений, действовавшее на протяжении 17 лет.

Закон вступит в силу в случае провозглашения его президентом. Глава государства может отклонить закон и направить его вместе со своими замечаниями назад в Рийгикогу.