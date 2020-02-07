Президент Эстонии отклонила Закон о пенсионной реформе и отправила его назад в Рийгикогу

О своем решении Керсти Кальюлайд сообщила сегодня в 15 часов на пресс-конференции в Кадриорге.

Как сказала президент на специально созванной пресс-конференции, она оставляет закон без провозглашения не по политическим причинам. Закон должен согласовываться с Конституцией. По мнению президента, изменяющий пенсионную систему закон находится в противоречии с Конституцией.

Как отметила президент, государство дало обещание, что у людей будут определенные права и обязанности, связанные с получением прибавки к пенсии. Теперь же, согласно данному закону, эта система ликвидируется. Государство может изменять законы, отметила Кальюлайд, но изменения не могут нарушать обещаний.

По словам Кальюлайд, закон меняет и целевое назначение социального налога.

По оценке президента, принятие закона привело бы в будущем к тому, что число людей, рискующих оказаться за чертой бедности, увеличилось.

Кальюлайд пожелала Рийгикогу найти силы для пересмотра закона.

На вопрос о том, можно ли вообще сделать вторую ступень пенсионной системы добровольной таким образом, чтобы не задевать Конституцию, президент ответила: "Рийгикогу и партии свободы в своем законотворчестве, не буду прогнозировать - будет ли и если да, то какой новая версия этого закона".

Напомним, что принятие закона в Рийгикогу правительство связало с вотумом доверия, что позволило избежать обсуждения многочисленных возможных поправок.

Закон изменяет правовое регулирование пенсионных накоплений, действовавшее на протяжении 17 лет.