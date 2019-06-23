Президент Эстонии: мы готовим Силы обороны к ситуациям, которые маловероятны, но все же возможны

Общие усилия тогда привели нас к цели. Сегодня мы называем такие общие усилия всего общества широкомасштабной государственной обороной. Это означает готовность всех сфер жизнедеятельности к кризисам и защиту всего общества. Это означает, что существует понимание того, как больницы смогут помочь всем нуждающимся и в масштабной экстренной ситуации. Что мы думаем о том, как не остаться голодными во время кризиса, когда мы, в отличие от времен 1000-летней давности, как правило, не выращиваем себе еду сами.

Разумеется, государственная оборона означает сегодня нечто большее, чем одну только подготовку к классическому конвенциональному конфликту. С гораздо большей вероятностью мы можем столкнуться с серьезным прерыванием электроснабжения, снежной бурей или сошедшим с рельсов опасным грузом. Да, такие кризисы не угрожают независимости Эстонии, но они могут парализовать повседневную деятельность и поколебать ощущение защищенности у наших граждан. А с этого – с чувства защищенности каждого – начинается безопасность Эстонии.

В части развития широкомасштабной государственной обороны нашему государству еще многое предстоит сделать. Только государство может поддержать работу больниц, обеспечить долгосрочные запасы продовольствия или поддерживать порядок на улицах. Но государство никогда не успевает быть везде, ни в обычной ситуации, ни при кризисе. Каждый из нас может очень много сделать для того, чтобы защитить себя и своих близких в разных ситуациях. Это просто: каждый из нас может купить себе небольшой запас продовольствия или радиоприемник на батарейках.

Вспомнить приемы оказания первой помощи. Скачать себе мобильное приложение Найскодукайтсе на случай кризисов или держать под рукой правила поведения, которые государство несколько месяцев назад разослало всем жителям.

Эти правила не для раздувания паники, хотя иногда они воспринимаются именно так. Они для того, чтобы максимальное число людей вели себя в любой кризисной ситуации осмысленно или, еще лучше, подготовленно. Кризисы всегда рождают героев, потому что они способны справляться с неожиданностями и находить смелые и умные решения. Но чем больше тех, кто готов к кризису и умеет с ним справляться, тем меньше требуется героизма и рискованных действий.

Надо быть готовыми. Мы готовим свои Силы обороны и Союз обороны к ситуациям, которые маловероятны, но все же возможны. Точно так же мы все должны быть готовы к ситуациям, которые маловероятны, но все же возможны. Если мы начнем готовиться тогда, когда беда уже у ворот, будет слишком поздно.

На чувство защищенности и безопасности жителей Эстонии влияют и кризисы, происходящие в других местах планеты. Кризисы, которые мы помогаем решать нашим союзникам. Поэтому мы можем надеяться на помощь союзников и при защите Эстонии. Союзники были с нами в Освободительной войне, они и сегодня с нами здесь, в Тарту. Проигрывают всегда в одиночку, при поддержке союзников проиграть невозможно – всегда есть кто-то, с кем можно разделить проблему, чтобы она не оказалась непосильной. Так мы непобедимы.

Дорогие соотечественники.

Ильмар Раамот, который ел приготовленный местным крестьянином мучной соус с салом у Эльваского моста 100 лет назад, ушел на Освободительную войну добровольцем как курсант Реальной школы. Он, как и другие люди в Эстонии, внес свой вклад в победу в Освободительной войне. Чтобы мы сегодня могли быть здесь. Точно так же сегодня Эстонию защищают не только Силы обороны и Союз обороны, а мы все вносим свой вклад.

В Силах обороны вот-вот начнется новый призыв с новыми срочниками, которые через год станут самым молодым пополнением наших резервистов. Желаю удачи начинающим службу, благодарю тех, кто весной зачислен в резерв и приветствую тех, кто решил использовать свой военный опыт в дальнейшем в Союзе обороны!

Будем хранить Эстонию! Хорошего праздника победы, дорогой народ Эстонии!