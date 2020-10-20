Президент Болгарии отменил мероприятия в Эстонии из-за контакта с носителем COVID-19

Информация о том, что Радев до приезда в Эстонию контактировал с носителем COVID-19, поступила в понедельник во второй половине дня, сообщила пресс-служба канцелярии президента Эстонии.

После этого в Эстонии были приняты все необходимые меры, и болгарская делегация изолировалась в гостинице, в связи с этим Радев также не присутствовал 19 октября на ужине в рамках саммита "Инициативы трех морей".

Непосредственно в Эстонию на саммит прибыли президенты Польши и Болгарии Анджей Дуда и Румен Радев: Анджей Дуда прибыл в Таллинне в качестве одного из инициаторов проекта, а Румен Радев — в качестве представителя страны-организатора следующего саммита.

Во вторник у Радева были запланированы встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.

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