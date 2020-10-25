25.10.2020, 17:43

Президент ассоциации африканских студентов рассказал, как ему живется в Эстонии: ряд моментов вызывает тревогу


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Президент ассоциации африканских студентов рассказал, как ему живется в Эстонии: ряд моментов вызывает тревогу
Из личного архива Даниэля Иты

Даниэль Ита — студент Таллинского технического университета и по совместительству — президент Ассоциации африканских студентов Эстонии. Вот что молодой человек рассказывает о жизни в Эстонии, движении Black lives matter и своих планах на будущее.

Почему вы решили переехать сюда? Вы взяли с собой семью?

Я здесь для дальнейшего обучения. Хотя Эстония, возможно, не самая известная страна, она заработала себе имя технологического центра, что очень меня привлекло. Имея опыт работы в государственном секторе и управлении данными, я заинтересовался курсом по управлению технологиями и цифровой трансформации. Я бы не сказал, что окончательно переехал сюда, потому что моя семья и многие мои активы все еще находятся дома. Однако семья для меня очень важна, поэтому мы с женой скоро решимся на то, чтобы она переехала ко мне. Однако переезд потребует надлежащего планирования и учета многих факторов.

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Чувствуете ли вы и ваши соотечественники себя комфортно и безопасно здесь, в Эстонии?

Часть миссии Ассоциации — помогать африканцам хорошо интегрироваться в эстонскую культуру во время их пребывания здесь. Большинство из нас всегда чувствовали себя комфортно, поэтому некоторые даже переехали в Эстонию с семьями. Однако недавние события и некоторые предложения политического характера многих встревожили. На самом деле, многим из нас пришлось остановить процесс воссоединения семей, в то время как некоторые, кто успел хорошо устроиться, теперь уезжают. Неопределенность мотивов, стоящих за такими политическими заявлениями, действительно вызывает серьезную обеспокоенность сообщества.

Как вы оцениваете движение ”Black lives matter”? Вы участвовали?

Сейчас иногда кажется, что понимание ценности всех людей без исключения, как и понимание, что судить о других людях по цвету кожи — это архаично, уже распространилось среди большинства членов общества. Сейчас мир уже должен знать, что все люди, независимо от расы, цвета кожи, религии, пола и т. д. одинаковы. Мы все истекаем кровью одинаково, поэтому какое значение имеет цвет кожи? И точно так же, как Мартин Лютер Кинг-младший, я мечтаю, чтобы ни одного человека судили не по цвету его кожи, а по содержанию его характера.

Я полностью солидарен с призывом положить конец этой вековой отсталости. Несмотря на то, что я в это время находился со своей семьей в моей стране, я так или иначе участвовал. Должен сказать, что меня очень впечатлила акция протеста здесь, в Эстонии. Но я бы хотел, чтобы такие проблемы остались в прошлом. Мы должны были уже преодолеть это.

Испытывали ли вы когда-нибудь в Эстонии признаки нетерпимости? Насколько благоприятна здесь ситуация по сравнению с другими странами?

По моему личному опыту, эстонцы — замечательные люди, и здесь почти не скучаешь по родной стране. В целом в Эстонии царит гостеприимная атмосфера. Однако были случаи, когда некоторые из моих соотечественников в тот или иной момент сталкивались с жестоким обращением. Фактически, недавняя публикация в одном из здешних СМИ несправедливо выставила африканских студентов в плохом свете. Сейчас над делом работают наши юристы, мне не стоит говорить об этом много, но публикация была сделана 13 октября 2020 года, и кадры с камер стали вирусными. В этот момент мы как сообщество почувствовали себя мишенью для нападок. Мы будем добиваться решения этого вопроса, ведь видео все еще в сети.

Совсем недавно, три дня назад, произошел еще один неприятный случай. Один из нас возвращался с работы, и трое мужчин начали его преследовать. Когда он выходил из автобуса где-то в Мустамяэ, они напали на него и брызнули химикатом в глаза. О случае тут же сообщили в полицию, они приехали вместе со скорой, чтобы оказать первую помощь жертве.

Тем не менее, мы благодарим правительство Эстонии за создание и поддержание безопасной и надежной среды.

Какие у вас планы на будущее? Планируете ли вы остаться здесь надолго? И вы изучаете язык?

Я учусь на последнем курсе магистерской программы, после которой надеюсь получить хорошую работу, соответствующую моим интересам и опыту. Если я получу такую в Эстонии, я с радостью останусь здесь и, возможно, моя семья присоединится ко мне. Ma räägin eesti keelt natuke и да, я сейчас изучаю язык

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