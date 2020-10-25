Президент ассоциации африканских студентов рассказал, как ему живется в Эстонии: ряд моментов вызывает тревогу

Почему вы решили переехать сюда? Вы взяли с собой семью?

Я здесь для дальнейшего обучения. Хотя Эстония, возможно, не самая известная страна, она заработала себе имя технологического центра, что очень меня привлекло. Имея опыт работы в государственном секторе и управлении данными, я заинтересовался курсом по управлению технологиями и цифровой трансформации. Я бы не сказал, что окончательно переехал сюда, потому что моя семья и многие мои активы все еще находятся дома. Однако семья для меня очень важна, поэтому мы с женой скоро решимся на то, чтобы она переехала ко мне. Однако переезд потребует надлежащего планирования и учета многих факторов.

Чувствуете ли вы и ваши соотечественники себя комфортно и безопасно здесь, в Эстонии?

Часть миссии Ассоциации — помогать африканцам хорошо интегрироваться в эстонскую культуру во время их пребывания здесь. Большинство из нас всегда чувствовали себя комфортно, поэтому некоторые даже переехали в Эстонию с семьями. Однако недавние события и некоторые предложения политического характера многих встревожили. На самом деле, многим из нас пришлось остановить процесс воссоединения семей, в то время как некоторые, кто успел хорошо устроиться, теперь уезжают. Неопределенность мотивов, стоящих за такими политическими заявлениями, действительно вызывает серьезную обеспокоенность сообщества.

Как вы оцениваете движение ”Black lives matter”? Вы участвовали?

Сейчас иногда кажется, что понимание ценности всех людей без исключения, как и понимание, что судить о других людях по цвету кожи — это архаично, уже распространилось среди большинства членов общества. Сейчас мир уже должен знать, что все люди, независимо от расы, цвета кожи, религии, пола и т. д. одинаковы. Мы все истекаем кровью одинаково, поэтому какое значение имеет цвет кожи? И точно так же, как Мартин Лютер Кинг-младший, я мечтаю, чтобы ни одного человека судили не по цвету его кожи, а по содержанию его характера.

Я полностью солидарен с призывом положить конец этой вековой отсталости. Несмотря на то, что я в это время находился со своей семьей в моей стране, я так или иначе участвовал. Должен сказать, что меня очень впечатлила акция протеста здесь, в Эстонии. Но я бы хотел, чтобы такие проблемы остались в прошлом. Мы должны были уже преодолеть это.