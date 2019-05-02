02.05.2019, 13:40

Преудивительнейшее известие: к нам едет международная мотобанда! Ее члены замешаны в наркотрафике

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rus.delfi.ee
EST 50
Преудивительнейшее известие: к нам едет международная мотобанда! Ее члены замешаны в наркотрафике
фото иллюстративноеScanpix

Международная мотогруппировка Bandidos MC едет в Таллинн на слет, который состоится 4 мая.

Соответствующая информация размещена на их страничке.

Настолько масштабного слета в Эстонии ранее у Bandidos MC не было. Ожидается, что из-за рубежа прибудут десятки, а то и сотни байкеров.

В Финляндии, например, члены Bandidos MC годами были в поле зрения полиции. В 2013 году эстонская и финская ЦеКриПо задержала группировку, которая поставляла в Финляндию амфетамин, гашиш и экстази в больших количествах. Принимали товар на месте члены мотоклубов Cannonball MC и Bandidos MC.

Открытие байкерского сезона, парад и праздник состоятся в Пярну 4 мая.

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