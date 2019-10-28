28.10.2019, 12:10

"Прессу вы боитесь". Читатель RusDelfi критикует Кылварта и Новикова и обещает не голосовать за центристов

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в 16:30 добавлен ответ горуправы
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Видео: Ильмар Саабас
EST 15

Житель Таллинна, читатель RusDelfi, Владимир Маркин обратился в редакцию с жалобой на коммуникацию Таллиннской мэрии "с обычными гражданами". По его словам, в горуправе ему ответили только после того, как он пообещал обратиться в СМИ. Он выполняет свое обещание — смотрите видео!

Летом этого года Владимир отправил запрос вице-мэру Таллинна Андрею Новикову о целесообразности нового тротуара, который сделали на месте парковки. Он подождал 30 дней, срок, за который чиновники должны ответить на письмо. "Потом написал еще раз, но уже начальнику Новикова — мэру Таллинна Михаилу Кырварту. Ждем ответа. Уж мэр города, говорящий всякие правильные слова с экранов телевизоров, не обманет городского жителя. 30 календарных дней прошло — молчание. Я долго ждал, все-таки хочется верить, что мы им нужны не только один раз в два года", — написал Владимир.

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По его словам, в следующий раз, только когда он добавил, что вынужден будет обратиться в СМИ, Кылварт ответил через несколько часов: пообещал лично написать Новикову с приказом дать ответ до 11 октября. Сейчас конец октября — ответа нет. Владимир сдержал обещание и обратился в RusDelfi.

Смотрите видео, в котором он рассказывает всю историю. Также он поделился мнением о Центристской партии и налоговой реформе. Владимир признался, что голосовал за центристов годами, но за последние 2 года отношение в корне изменилось. И добавил: "я голосовать за них больше не буду".

Комментарий Городской канцелярии:

"Согласно Закону об ответах на информационные записки и на ходатайства о получении разъяснений, отвечать на подобного рода запросы действительно следует в течение 30 дней, а в особых случаях этот срок может быть продлен до двух месяцев. В Таллинне следуют этому правилу, как правило, стараясь отвечать по возможности быстрее.

В данном случае, к сожалению, автору запроса не было своевременно сообщено о том, что в ходе рассмотрения у вице-мэра Новикова возникли дополнительные вопросы к Департаменту транспорта, что затянуло общий срок рассмотрения. Однако в результате основательный ответ был составлен и отправлен господину Маркину электронно 7.10.2019 г. (спустя 2.5 месяца после первого письма — прим.ред.), то есть за три недели до того, как на портале RusDelfi было опубликовано данное видео".

RusDelfi еще раз связался с Владимиром и попросил перепроверить почту. Читатель ответил, что никакого письма от Новикова он не получал, в папке "Спам" его тоже нет.

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