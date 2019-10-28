"Прессу вы боитесь". Читатель RusDelfi критикует Кылварта и Новикова и обещает не голосовать за центристов

"Согласно Закону об ответах на информационные записки и на ходатайства о получении разъяснений, отвечать на подобного рода запросы действительно следует в течение 30 дней, а в особых случаях этот срок может быть продлен до двух месяцев. В Таллинне следуют этому правилу, как правило, стараясь отвечать по возможности быстрее.
В данном случае, к сожалению, автору запроса не было своевременно сообщено о том, что в ходе рассмотрения у вице-мэра Новикова возникли дополнительные вопросы к Департаменту транспорта, что затянуло общий срок рассмотрения. Однако в результате основательный ответ был составлен и отправлен господину Маркину электронно 7.10.2019 г. (спустя 2.5 месяца после первого письма — прим.ред.), то есть за три недели до того, как на портале RusDelfi было опубликовано данное видео".
RusDelfi еще раз связался с Владимиром и попросил перепроверить почту. Читатель ответил, что никакого письма от Новикова он не получал, в папке "Спам" его тоже нет.
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