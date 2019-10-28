"Прессу вы боитесь". Читатель RusDelfi критикует Кылварта и Новикова и обещает не голосовать за центристов

Летом этого года Владимир отправил запрос вице-мэру Таллинна Андрею Новикову о целесообразности нового тротуара, который сделали на месте парковки. Он подождал 30 дней, срок, за который чиновники должны ответить на письмо. "Потом написал еще раз, но уже начальнику Новикова — мэру Таллинна Михаилу Кырварту. Ждем ответа. Уж мэр города, говорящий всякие правильные слова с экранов телевизоров, не обманет городского жителя. 30 календарных дней прошло — молчание. Я долго ждал, все-таки хочется верить, что мы им нужны не только один раз в два года", — написал Владимир.

По его словам, в следующий раз, только когда он добавил, что вынужден будет обратиться в СМИ, Кылварт ответил через несколько часов: пообещал лично написать Новикову с приказом дать ответ до 11 октября. Сейчас конец октября — ответа нет. Владимир сдержал обещание и обратился в RusDelfi.

Смотрите видео, в котором он рассказывает всю историю. Также он поделился мнением о Центристской партии и налоговой реформе. Владимир признался, что голосовал за центристов годами, но за последние 2 года отношение в корне изменилось. И добавил: "я голосовать за них больше не буду".

Комментарий Городской канцелярии: