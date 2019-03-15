Пресс-секретарь Ги Верхофстадта: письмо Ратасу попросили написать обеспокоенные члены Центристской партии

Вчера министр государственного управления Янек Мягги сказал в передаче "Esimene stuudio" на ETV, что в подготовке письма, в котором руководитель фракции АЛДЕ в Европарламенте Ги Верхофстадт призвал Эстонию не формировать правительство с EKRE, участвовали также Урмас Паэт и Андрус Ансип. Как Паэт, так и Ансип категорически опровергли это утверждение.

”Письмо попросили написать члены Центристской партии, которые обеспокоены происходящим”, — сказал Делен Delfi.

Он отметил, что Верхофстадта и раньше пытались привлекать к сглаживанию острых углов при формировании правительства в разных странах ЕС. ”Например, когда в премьер-министром Чехии был избран Андрей Бабиш и центристские партии не хотели с ним сотрудничать, в связи с чем Бабиш рассматривал сотрудничество с коммунистами и ультраправыми”, — привел в пример Делен.