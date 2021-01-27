Пресс-конференция Таллинна на русском языке: расслабляться рано, коронавирус никуда не исчез

В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, а также советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.

"По прежнему высокий уровень заражаемости в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, — начала Ирина Донченко. — Никаких предпосылок, чтобы расслабляться мы не имеем. В Южных уездах наблюдается рост заболеваемости".

По словам специалиста, начал расти удельный вес заболеваемости людей от 0 до 19 лет. "Треть заразившихся сказали, что они заразились в кругу семьи. На работе заразились 16%, также инфицировались в школах и других учебных заведениях. В школах болеют как ребята, так и учителя. Скорее учителя приходят на работу с симптомами, нежели ученики. Дети заражаются дома или в школе. Люди рабочего возраста дома и на работе. Пожилые люди дома и в домах по уходу".

Однако 35% больных коронавирусом не знают, где заразились. Если говорить про приезжих, то коронавирус "завозят" больше всего из Финляндии, России и Украины.

Мэр Михаил Кылварт прокомментировал исследование, которое проводилось среди жителей Таллинна.

"У достаточно широкого круга таллиннцев ухудшилось материальное положение. Мы видим, что чаще со сложной финансовой ситуацией сталкиваются именно русскоязычные жители города. Больше всего проблем в Пыхья-Таллинне. Город должен предпринимать меры, помогать людям в тяжелом материальном положении. Поэтому мы в очередной раз убеждаемся, что предпринятые меры помощи людям — продуктовые пакеты, льготы, крыша над головой, это все необходимо для того, чтобы поддержать людей и укрепить их материальное положение. Если материальные проблемы запускать, то их решение будет более долгосрочным", — заявил Кылварт.

По его словам, люди стали меньше использовать общественный транспорт. "Еще одна сфера, где мы видим негативный тренд — в прошлом году существенно сократилось количество пассажиров общественного транспорта — с 44% до 32%. Стали больше использовать личный транспорт. Это не претензия к общественному транспорту, мы понимаем почему это происходит". При этом он добавил,что к состоянию и чистоте автобусов у таллиннцев претензий нет. Плюс люди стали больше гулять и использовать велосипед.