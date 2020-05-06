06.05.2020, 11:58
Пресс-конференция правительства — Департамент здоровья, министр экономики и Министерство культуры
Сегодня в 12 часов представитель Департамента здоровья Мартин Кадай, министр экономики Таави Аас и канцлер Министерства культуры Тарви Ситс сделали отчет по своим сферам. Смотрите повтор!
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