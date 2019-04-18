Пресс-конференция Кальюлайд: российская сторона не была инициатором дискуссии на болезненные темы. Я сама рассказала о положении вещей у нас

Приведем краткое резюме, о чем президент Кальюлайд говорила на пресс-конференции.

”Это была очень хорошая встреча. Много говорили о сложных темах, а в особо трудные моменты проявляли взаимное уважение”, — считает президент.

Дискуссия об экономическом сотрудничестве началась с того, что должны оставаться в рамках санкционных режимов. Но в некоторых областях можем продвигаться, продолжила она.

”Технически обсудили и "Северный Поток — 2". Решили, что важнее не чей газ, а чтобы рынок был свободен. Под вопросом — электросистемы, торговля и вопросы климата”, — поведала Кальюлайд.

”Я сказала прямо: я не знаю, готов ли наш новый состав Рийгикогу пойти на новый круг обсуждения вопроса о ратификации пограничного договора. — продолжила глава государства. — Путин сказал, что, по его мнению, мне трудно было пойти на эту встречу. Я показала ему исследования, в результатах которого значится, что наши люди поддерживают этот шаг”.

Кальюлайд также рассказала о желании Эстонии стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, об этом она поговорила и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тема возвращения регалий первого президента Эстонии Константина Пятса на встрече не затрагивалась.

Сама же Кальюлайд упомянула в ходе встречи, что высокопоставленный представитель ОБСЕ был удовлетворен моделью интеграции в Эстонии.