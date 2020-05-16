"Преследуй вирус, не людей": присоединяйтесь к виртуальному мемориалу зажжения свечей в память умерших от СПИДа и COVID-19

"Мы проживаем все сложные времена. Мы знаем, что COVID-19 — это серьезное заболевание, которое затронуло нашу страну. Опыт, извлеченный из эпидемии ВИЧ, может быть применен также для борьбы с COVID-19. Мы призываем обратить внимание на людей, затронутых COVID-19, которые нуждаются в нашей всеобщей поддержке. Как и в случае противодействия СПИДу, государство должно работать с сообществами для поиска решений на местном уровне. Правительство, министерства, муниципалитеты и население в целом должны уважать права и достоинство людей, пострадавших от COVID-19. Ключевые группы населения не должны нести основной удар стигмы и дискриминации в результате пандемии COVID-19.

Сорок лет борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции — это опыт, основанный на правах человека и ориентации на сообщество, которые являются ключевыми моментами в борьбе с любой эпидемией. Также необходимо создание доверительных отношений между затронутыми сообществами,структурами власти и системой здравоохранения для эффективного и быстрого ответа на стремительное распространение пандемии.

Можно сказать, что вирусы захватили наше сознание и нашу жизнь, но важен не сам вирус так таковой, а его последствия — стигма (клеймо) и дискриминация (ущемление и ограничение прав). Заражаясь ими, нам становится важным, какой у тебя цвет кожи, пол, возраст, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, вероисповедание, национальность, наличие заболевания и т.д. При этом чем глубже вирус проникает в наше сознание, тем больше он заставляет проявлять предвзятость, несправедливость, насилие. В результате чего стигматизированный человек остается наедине со своей проблемой.

Международный мемориал — день памяти, является одним из старейших и крупнейших в мире кампаний по мобилизации населения для повышения общественной осведомленности о ВИЧ и СПИДе в мире, служит важным средством глобальной солидарности, разрушая барьеры стигмы и дискриминации и давая надежду новым поколениям.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Эстонии продолжает оставаться сложной. Сохраняющийся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, не снижающиеся темпы прироста новых случаев заражения, увеличение общего числа ВИЧ-инфицированных, ”взросление” инфекции и активация выхода эпидемии из уязвимых групп в широкие слои населения за счет роста полового пути передачи — это реальности сегодняшнего дня. За эти годы в Эстонии ВИЧ был диагностирован у 10129 человек, в том числе СПИД у 567 человек.