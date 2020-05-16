16.05.2020, 15:50

"Преследуй вирус, не людей": присоединяйтесь к виртуальному мемориалу зажжения свечей в память умерших от СПИДа и COVID-19

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Küünal kalmistul
KüünalFoto: Argo Ingver

Эстонская сеть людей, живущих с ВИЧ (www.ehpv.ee), в преддверии дня памяти умерших от СПИДа, который традиционно отмечается в третье воскресенье мая, обращается к жителям Эстонии, правительству и муниципалитетам городов:

"Мы проживаем все сложные времена. Мы знаем, что COVID-19 — это серьезное заболевание, которое затронуло нашу страну. Опыт, извлеченный из эпидемии ВИЧ, может быть применен также для борьбы с COVID-19. Мы призываем обратить внимание на людей, затронутых COVID-19, которые нуждаются в нашей всеобщей поддержке. Как и в случае противодействия СПИДу, государство должно работать с сообществами для поиска решений на местном уровне. Правительство, министерства, муниципалитеты и население в целом должны уважать права и достоинство людей, пострадавших от COVID-19. Ключевые группы населения не должны нести основной удар стигмы и дискриминации в результате пандемии COVID-19.

Сорок лет борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции — это опыт, основанный на правах человека и ориентации на сообщество, которые являются ключевыми моментами в борьбе с любой эпидемией. Также необходимо создание доверительных отношений между затронутыми сообществами,структурами власти и системой здравоохранения для эффективного и быстрого ответа на стремительное распространение пандемии.

Можно сказать, что вирусы захватили наше сознание и нашу жизнь, но важен не сам вирус так таковой, а его последствия — стигма (клеймо) и дискриминация (ущемление и ограничение прав). Заражаясь ими, нам становится важным, какой у тебя цвет кожи, пол, возраст, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, вероисповедание, национальность, наличие заболевания и т.д. При этом чем глубже вирус проникает в наше сознание, тем больше он заставляет проявлять предвзятость, несправедливость, насилие. В результате чего стигматизированный человек остается наедине со своей проблемой.

Международный мемориал — день памяти, является одним из старейших и крупнейших в мире кампаний по мобилизации населения для повышения общественной осведомленности о ВИЧ и СПИДе в мире, служит важным средством глобальной солидарности, разрушая барьеры стигмы и дискриминации и давая надежду новым поколениям.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Эстонии продолжает оставаться сложной. Сохраняющийся высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, не снижающиеся темпы прироста новых случаев заражения, увеличение общего числа ВИЧ-инфицированных, ”взросление” инфекции и активация выхода эпидемии из уязвимых групп в широкие слои населения за счет роста полового пути передачи — это реальности сегодняшнего дня. За эти годы в Эстонии ВИЧ был диагностирован у 10129 человек, в том числе СПИД у 567 человек.

Достижения современной медицины позволили ВИЧ-инфекции перейти из разряда смертельных в разряд хронических. Вовремя начав лечение антиретровирусными препаратами и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, проживают долгую и полноценную жизнь. Лекарства от СПИДа не существует, но есть возможность затормозить его развитие. Поскольку в Эстонии есть доступ к антиретровирусной терапии, ВИЧ/СПИД необходимо рассматривать как заболевание, а не как смертный приговор. Но даже сейчас смерть от СПИДа возникает в связи с тем, что ВИЧ-положительный человек не имеет возможности вовремя получить специализированные медицинские услуги и антиретровирусное лечение.

Наше общее видение предусматривает ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации людей, живущих с ВИЧ и ноль смертей вследствие СПИДа, но для этого необходимы инвестиции, государственные представители власти, само население должно открыто и честно говорить об этом. Когда мы осознаем масштабы последствий вирусов на нашу жизнь, мы будем стремиться минимизировать риск заражения ими.

Эстонская сеть ЛЖВ (https://www.facebook.com/ehpv.ee) совместно со своими стратегическими партнерами, ECOM ( www.ecom.ngo), членами Эстонского консорциума сообществ (www.consortium.ee), VEK LGBT (www.veklgbt.ee), LUNEST (www.lunest.ee) в рамках кампании ”Chase the virus, not people!” (www. chasevirus.org) присоединяется к каждому человеку, кому не безразлична судьба людей, умерших от СПИДа. Поддержать каждого, кто потерял родных, друзей и знакомых, а также помолиться за тех, кого уже нет с нами рядом. С момента эпидемии 80-х годов от СПИДа и СПИД-ассоциированных заболеваний умерло более 32 млн человек, что привело к невосполнимым потерям, миллионы людей остались сиротами и еще больше — со сломанными судьбами. Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, впервые отметили в 1983-м, после нескольких лет борьбы с неизвестным на то время вирусом. В этот день мы хотим, чтобы каждый задумался о том, что ВИЧ-инфекция может коснуться всех и лично меня самого.

В Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, мы еще раз хотим напомнить что право человека на здоровье есть базисное право каждого из нас. И никто не вправе его нас лишать! Мы желаем как никогда ранее мобилизовать все наши усилия для искоренения стигм и дискриминации, нарушения прав человека и внести ясное понимание того, что мы все уязвимы.

Надеемся, что пандемия COVID-19, так как с этим не совсем справилась эпидемия ВИЧ в свое время,поменяет отношение вообще к любым проблемам в обществе, связанным с вирусами. Это очень важно— поддерживать тех, кто пытается противостоять этим проблемам, независимо от ситуации, возраста, пола и т.д. Для сообщества ЛЖВ давно понятно — вирусы не прощают легкомысленного отношения к ним. Надеемся, что в этот день это осознание придет и к Вам.

Присоединяйтесь к нам 17 мая, чтобы почтить память погибших людей от СПИДа и COVID-19.

1. Зажгите мемориальную свечу на террасе, балконе, саду или где Вам будет удобно

2. Вспомните и помолитесь за родных, друзей, знакомых умерших от СПИДа или COVID-19

3. Поделитесь Вашей памятью и фото с нами в социальных сетях и не забудьте отметить нас #ehpv или @ EHPV — Eesti HIV-positiivsete võrgustik".

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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