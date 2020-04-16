Преподаватель ТУ потребовал с выпускника почти 2000 евро за обидный комментарий. Делом занялась инспекция по защите данных

Выпускник отделения журналистики ТУ Хенри-Лаур Аллик написал, что оставил весной 2018 года в адрес преподавателя университета Эне Силарт в учебной информационной системе анонимное сообщение, которое он считает честным, но невежливым.

Теперь Силарт в качестве компенсации в рамках досудебного урегулирования требует у Аллика 1900 евро, которые должны быть переведены как пожертвование Центру по правам человека.

Ни Аллик, ни адвокат Силарта в настоящее время подробных комментариев отказались. "Это лишь вызовет ненужное напряжение", - сказал адвокат преподавателя Иво Каллас.

В то же время упомянутая инфосистема заверяет студентов, что речь идет об анонимной обратной связи. И Аллик в социальной сети также отмечает, что если бы он знал, как будет легко идентифицировать личность, то он бы не стал ничего писать.

Пресс-секретарь Инспекции по защите данных Сигне Хейберг пояснила, почему ведомство заинтересовалось данным случаем: если университет обещал личности анонимность, но передал данные в суд, то в этом случае нельзя считать собираемую информацию анонимной.

По словам проректора по учебной работе ТУ Ауне Валк, в данном случае преподаватель обратилась в Тартуский уездный суд, который своим постановлением обязал университет выдать суду личные данные комментатора.

"Важно подчеркнуть, что речь идет о конфликте двух человек, в котором университет не является стороной. Университет попытался примирить стороны, но это не удалось", - сказала Валк.

К сказанному можно добавить, что вызвавший бурю комментарий был после обращения преподавателя незамедлительно удален летом 2018 года.

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