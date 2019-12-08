Преподаватель истории КПСС, эмигрант, автор эротических романов. Идейный вдохновитель EKRE Урмас Эспенберг — что о нем известно?

Эспенберг родился в 1961 году. Первая его попытка проявить политическую активность относится к седьмому классу, когда он набросал на бумаге план государственного переворота, за что получил от отца выговор. После этого с политикой он на долгое время завязал.

Эспенберг закончил Таллиннскую 20 школу. Он хотел поступить в Тарту на историка, но провалил экзамен (получил четверку, но конкурс был очень строгий — 33 человека на место). ”Я понял, что у меня нет ни малейшего шанса. Но в какой-то момент со мной связался председатель приемной комиссии и спросил, не хочу ли я попробовать поступить на философский факультет в Московской или Ленинградский университет. Да, конечно. Я не делал разницы и у меня не было выбора. Единственным условием было сдать все последующие экзамена на четверки-пятерки”, — рассказывает Эспенберг. Экзамены он сдал хорошо. Кроме того, ему очень не хотелось провести два года в советской армии, так что было решено отправиться в Москву изучать научный коммунизм.

”Учиться на русском было очень трудно, но где-то к концу второго семестра стало получаться лучше. Все те предметы, которые мне были интересны, я изучал с радостью, но были и противные и красные. Их я проходил с горем пополам. Когда прошло три года, то я подумал, что бросать нет смысла и надо получить диплом”.

В 1984 году Эспенберг закончил учебу и по распределению был отправлен на кафедру обществоведения в Эстонский государственный художественный институт (ныне Художественная академия). Постольку научной степени у него не было, он стал лаборантом.