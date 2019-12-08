Преподаватель истории КПСС, эмигрант, автор эротических романов. Идейный вдохновитель EKRE Урмас Эспенберг — что о нем известно?

Сам Эспенберг хотел и преподавать, но ему предложили только историю КПСС. Мужчина был не в восторге от этой затеи, но понимал, что если откажется, то не получит ничего.
Тем временем жизнь в СССР становилась все более невыносимей. ”Находясь по обмену в Чехословакии, я решил выйти в свободный мир, как это сделал, к примеру, гражданин Рандпере. Но у меня все получилось не так хорошо, как у Валдо. Когда я попытался прыгнуть в посольство США, меня арестовали. На этом моя карьера в университете закончилась”, — продолжает рассказывать политик.
Далее последовали допросы, пристыжения и попытки перевоспитания. ”К счастью, меня не посадили. Я сказал, что был пьян и не знал, в какое посольство стучусь”.
После этого Эспенберг работал на простых должностях в домоуправлении, дорожной службе, на стройке. В 1988 году он поступил в учебную студию ETV на тележурналистику. ”Там я встретил интересных людей, с которыми мы создали полуподпольную группу, призванную оказать содействие независимости Эстонии” .
Вскоре Эспендерг по туристической визе отправился в США, а в 1991 году иммигрировал, попросив об убежище. Работал там в алкогольном магазине, на стройке, в ресторане. Учился на телережиссера. ”США по сравнению с СССР — это действительно жестокая школа выживания. Я стал очень дисциплинирован в трудовом плане и выучил английский, хотя и американскую его версию”.
В 1993 году Эспенберг вернулся в Эстонию. В 1994 году стал работать пресс-секретарем Департамента гражданства и миграции. После этого работал в разных фирмах.
После 2002 года в его жизни начался новый этап: он посвятил себя литературе и издал несколько антологий эротики. Потом перешел в туристический сектор, где трудился вплоть до прихода в политику.
С 2000 по 2013 год Эспенберг состоял в партии Isamaa.
”К счастью, за это время Rahvaliit встал на ноги и объединился с движением за независимость. Их взгляды в изменившемся мире подходили мне, и что главное — я был там нужен”. В новой партии он много работал, так как активно действуя, можно было продвигаться на партийной линии.
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