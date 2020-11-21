Премию PÖFF ”За дело всей жизни” вручат Маргарете фон Тротте

Отметившая в этом году 78-летие Тротта приобрела первую известность в 1970-х годах с новой волной немецкого кино, будучи самой значимой женщиной-режиссером наряду с такими ставшими уже классиками режиссерами, как Райнер Вернер Фассбиндер, Вернер Херцог, Александр Клюге, Вим Вендерс. ”Главный феминистский кинематографист в мире”, — сказала о ней Элли Акер, автор книги Reel Women: Pioneers of the Cinema, в которой дается обзор женщин, сыгравших важную роль в развитии кинематографа.

Большое влияние на Тротту оказали ранние фильмы Ингмара Бергмана, и в 1975 году она дебютировала, сняв вместе с мужем, режиссером Фолькером Шлёндорфом фильм ”Поруганная честь Катарины Блюм”. Через три года ее первой самостоятельной режиссерской работой стало ”Второе пробуждение Кристы Клагес”. Международный прорыв удался благодаря картине ”Свинцовые времена”, с которой она стала первой после войны женщиной-режиссером, ставшей лауреатом ”Золотого льва” на Венецианском фестивале. В дальнейшем она многократно становилась номинантом на ”Золотого медведя” в Берлине и ”Золотую пальмовую ветвь” в Каннах.

В общей сложности Тротта сняла около 20 фильмов. Среди ее самых известных картин ”Сестра” (1979), ”Роза Люксембург” (1986), ”Страх и любовь” (1988), ”Розенштрассе” (2003), ”Ханна Арендт” (2012). Главными героями ее психологических фильмов в основном являются женщины, которые сталкиваются с репрессивным государственным аппаратом и которые осмеливаются выступать против него. История послевоенной Германии и развитие общества приобретают в них значение с женской точки зрения.

По словам директора PÖFF Тийны Локк, Тротта — уникальное явление в кинематографе. ”Она поднялась до абсолютных высот во времена, когда кинематограф полностью был мужской сферой деятельности, очень ярко выразив женскую точку зрения”, — сказала она.

В честь Маргарете фон Тротты состоится специальный показ ее картины ”Свинцовые времена” в воскресенье, 22 ноября, в 18 часов в кинотеатре Coca-Cola Plaza. На создание произведения автора вдохновила биография одной из основательниц Фракции Красной Армии Гудрун Энслин и ее сестры Кристиане. В 2018 году Британский институт кино включил эту работу в десятку важнейших феминистских фильмов.