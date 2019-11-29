Премия за "несложившееся сотрудничество": Ярвик заплатил Леметти 5800 евро за хорошие результаты

Когда Марта Ярвика в понедельник освободили от должности, он сообщил общественности, что его отношения с Илларом Леметти пошли насмарку еще с мая, когда министр решил провести в сфере управления министерства внеочередной аудит в части управления и координирования сферы пищевой безопасности.

"Проведению аудита канцлер оказал явное противодействие, назвав его "травмированием чиновников", — сообщил Ярвик.

Но, очевидно, Ярвик "противодействие" канцлера в октябре еще не заметил, потому что именно к концу этого месяца Ярвик назначил Леметти в качестве единовременной выплаты за достижение оговоренных целей и хорошие трудовые результаты зарплату по результатам в 5800 евро, которая превышает зарплату канцлера за один месяц более чем на 1000 евро.

Леметти отметил аномалию министра и в своем обращении к премьер-министру, где констатировал, что со стороны Ярвика не поступало в сторону Леметти ни одной письменной или устной претензии.

"Наоборот, большую удовлетворенность министра моей работой показывает выплаченная мне в конце октября оплата по результатам. Ее размер значительно превышает месячную зарплату, и ни один предыдущий министр не платил мне такой большой оплаты по результатам", — написал Леметти премьер-министру.

В том же письме он указал, что нарратив, который пытались создать в обществе, будто у Леметти возникли с министром разногласия в части формирования политики, ни в коем случае не соответствует действительности.