Премьер требует от министра Ярвика ясных ответов. Оппозиция угрожает вотумом недоверия

"Министр, безусловно, обязан дать общественности четкие и конкретные ответы", — заявил Ратас.

Ратас отметил, что оказавшаяся в центре скандала фирма M.V. Wool, на заводе которой была найдена бактерия листерии, должна была бы проделать больше работы.

"Здесь должна быть нулевая толерантность. В этом смысле я поддерживаю Ветеринарно-пищевой департамент. Но у министра нет другого выбора, он должен объяснить свое поведение", — сказал Ратас.

Как уже сообщалось, министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) заявил, что он впервые узнал о вспышке листерии в августе, хотя сам направил детальные вопросы на эту тему Ветеринарно-продовольственному департаменту уже в июле.

Лидер находящейся в оппозиции Социал-демократической партии Индрек Саар говорит, что дело может для Ярвика закончится вынесением вотума недоверия. По его словам, до тех пор, пока Ярвик не сможет своими ответами опровергнуть подозрения в том, что он соврал общественности, вынесение вотума не доверие будет витать в воздухе.