Премьер-министры стран Балтии приняли совместное заявление об ускорении вакцинации

В центре внимания на встрече премьер-министров стран Балтии с фон дер Ляйен была скоординированная борьба Европейского союза с пандемией COVID-19. Премьер-министры Каллас, Шимоните и Кариньш приняли совместное заявление, в котором призвали как можно скорее направить европейские поставки вакцины от COVID-19 в страны, где потребность в вакцине наиболее высока.

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что совместные закупки вакцин в Европейском союзе крайне важны для небольших государств. ”Усилия Европейской комиссии по координации всей борьбы с пандемией, особенно в переговорах с производителями вакцин, неоценимы. К сожалению, нынешняя неопределенность графиков поставок влияет на весь ход вакцинации и подрывает уверенность, — сказала Каллас. — Поэтому очень важно, чтобы у нас была большая уверенность в том, что мы получим вакцину и что в исключительных случаях будет возможность гибко реорганизовать поставки. В долгосрочной перспективе план Европейской комиссии по распределению вакцины останется в силе, однако прозрачный механизм направления вакцины в наиболее нуждающиеся регионы поможет остановить распространение вируса во всей Европе”.

На встрече премьер-министров и фон дер Ляйен был также затронут план введения сертификатов вакцинации. Кая Каллас выразила надежду, что паспорт вакцинации Европейского союза и глобальное решение, разрабатываемое Эстонией в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, будут совместимы и помогут в преодолении пандемии коронавируса.

На встрече Каллас также поблагодарила Латвию и Литву за предложение помощи сектору здравоохранения Эстонии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила глав правительств стран Балтии с достигнутым между Европейской комиссией, Европейским парламентом и председательствующей в Совете ЕС Португалией соглашением об использовании средств Европейского инфраструктурного фонда, одним из компонентов которого является финансирование Rail Baltic в следующем бюджетном плане ЕС.

Кая Каллас тоже приветствовала соглашение об использовании средств Европейского инфраструктурного фонда. ”Эта достигнутая терпением победа вселяет в нас уверенность, что мы сможем быстро продвинуться с этим инфраструктурным проектом, который имеет решающее значение для всего нашего региона. Rail Baltic еще больше сблизит народы, экономику и сотрудничество трех наших стран Балтии и создаст новые возможности. Остальное зависит от нас самих — от скорости проектирования и строительства”, — сказала Каллас.