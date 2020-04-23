Премьер-министры стран Балтии надеются, что скоро появится возможность смягчить ограничения на пересечение границы

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы говорили о смягчении ограничений и планах по выходу из кризиса здравоохранения, отметив при этом большую важность координации усилий трех стран. ”Наша сегодняшняя ситуация лучше, чем пару недель назад. Уменьшение количества зараженных и стабильное число пациентов в стационаре дают надежду на то, что вскоре мы можем начать думать о смягчении некоторых ограничений”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”В процессе смягчения ограничений очень важен обмен информацией с соседями как об эпидемиологической ситуации, так и о противовирусных мерах. Мы должны вместе найти тот верный момент, когда можно начать смягчать взаимные ограничения на передвижение на границах”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил успешное сотрудничество с Латвией и Литвой в вопросе возвращения домой наших соотечественников. ”К примеру наши люди получили возможность вернуться домой как специальными авиарейсами, так и на паромах”, — сказал премьер-министр Ратас.

Премьер-министры Балтийских стран договорились, что на следующей неделе вновь встретятся посредством видеоконференции. Тогда помимо вопросов здравоохранения будут обсуждаться также крупные трансграничные совместные проекты. Эстония в этом году председательствует в Совете министров Балтийских стран.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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