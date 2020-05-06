Премьер-министры стран Балтии договорились открыть границы

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство), премьер-министр Эстонии Юри Ратас и премьер-министр Литвы Саулиус Сквернелис договорились 15 мая открыть границы стран, сообщил Кариньш в своем Twitter.
"Мы договорились с премьер-министрами Латвии и Литвы об открытии границ между нашими странами c 15 мая. Подробности будут уточнены в ближайшие дни рабочей группой министров иностранных дел", — отметил премьер Эстонии Юри Ратас.
Таким образом, уже в конце следующей недели жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между соседними странами.
В свою очередь, жители, которые вернутся из других стран за пределами Балтии, должны будут на 14 дней самоизолироваться, сообщил Кариньш.
Šodien video konferencē ar @ratasjuri un @Skvernelis_S vienojāmies par iekšējo robežu atvēršanu no 15. maija un brīvu Baltijas valstu iedzīvotāju kustību. Iedzīvotājiem, kuri ieradīsies no citām valstīm, arī turpmāk jāievēro 14 dienu pašizolācija.— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) May 6, 2020
Как уже сообщалось, жители Литвы с понедельника могут покидать страну, а Министерство сообщения Латвии хочет 13 мая возобновить международные пассажирские перевозки в ограниченном объеме.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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