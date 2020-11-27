Премьер-министры Эстонии и Украины подписали договор, упрощающий двустороннее сотрудничество

”Визит премьер-министра Украины в Эстонию должен был состояться в ноябре, но был отложен из-за распространения коронавируса. Однако наши отношения нуждаются в развитии и в период пандемии, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — У Эстонии с Украиной насчитывается до 40 проектов по сотрудничеству в год. В фокусе, в первую очередь, укрепление демократии, в том числе через развитие цифрового государственного управления, поддержка предпринимательской среды и повышение качества образования. В связи с распространением коронавируса мы стали обращать больше внимания также на сферу здравоохранения”.

В качестве первого конкретного проекта можно назвать эстонский проект по упорядочению очередей на двух украинских пограничных пунктах. Он позволит применять в Украине эстонский опыт решения подобных проблем и будет способствовать более простому пересечению границы и развитию пограничной торговли.

Руководители правительств Эстонии и Украины обсудили двусторонние отношения и вызовы, которые бросает обеим странам коронавирус. Эстония во время пандемии помогала Украине как масками, средствами дезинфекции, одеялами, так и другими средствами, которые помогают защищать людей от вируса и облегчают выздоровление заболевших. Обе страны пытаются найти баланс между потребностями здравоохранения и экономики и готовятся к тому моменту, когда появится возможность приступить в вакцинации населения и в первую очередь групп риска. Европейский союз обещал поддержать 500 миллионами евро международный механизм по снижению сопутствующих рисков COVAX, который позволяет обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов, в том числе для Украины.

Ратас заверил Шмыгаля, что Эстония решительно поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. ”Как избранный член Совета Безопасности ООН мы держим в фокусе внимания вооруженный конфликт на Востоке Украины и незаконную аннексию Крыма”, — подчеркнул он. По словам Ратаса, Эстония всегда готова делиться с Украиной опытом, который позволит стране достичь прогресса в области реформ и поддержит ее сближение с Европейским союзом.