Премьер-министры Эстонии и Литвы обсудили вопрос Белорусской АЭС

"Cегодня побеседовали по телефону с президентом Литвы Гитанасом Науседой о европейском плане перезапуска экономики и следующем долгосрочном бюджете, а также Белорусской АЭС. Так мы продолжили подготовку ко встрече с коллегами на заседании Европейского совета, которое состоится 17 и 18 июля", - сообщил Ратас на своей страничке в Facebook.

Литва пытается найти компромисс и договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота Белорусской АЭС.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил в июне, что на переговорах с Латвией и Эстонией важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Белоруссии и достичь обязательства стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на их рынки и в Польшу.

Литва — самый горячий критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.