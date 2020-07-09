Премьер-министры Эстонии и Литвы обсудили вопрос Белорусской АЭС
В четверг состоялся телефонный разговор между премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
В четверг состоялся телефонный разговор между премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Cегодня побеседовали по телефону с президентом Литвы Гитанасом Науседой о европейском плане перезапуска экономики и следующем долгосрочном бюджете, а также Белорусской АЭС. Так мы продолжили подготовку ко встрече с коллегами на заседании Европейского совета, которое состоится 17 и 18 июля", - сообщил Ратас на своей страничке в Facebook.
Литва пытается найти компромисс и договориться с Латвией и Эстонией о правилах бойкота Белорусской АЭС.
Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил в июне, что на переговорах с Латвией и Эстонией важно добиться общего обязательства всех стран не покупать электроэнергию у Белоруссии и достичь обязательства стран Балтии, что белорусское электричество не попадет на их рынки и в Польшу.
Литва — самый горячий критик БелАЭС и готова к бойкоту ее электроэнергии. Минск отвергает критику Вильнюса о небезопасности электростанции.
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