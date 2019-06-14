Премьер-министры Эстонии и Финляндии обсудили проект туннеля между Таллинном и Хельсинки

”Сегодняшняя встреча — лишнее подтверждение близости Эстонии и Финляндии. Я рад, что мы единодушны с Финляндией во всех основных вопросах, поскольку только в сотрудничестве мы можем решать глобальные проблемы, такие, как изменения климата и обеспечение стабильного экономического роста. В быстро меняющемся мире наше сотрудничество становится все более важным. Для того, чтобы по-добрососедски двигаться дальше, важно, чтобы Северные и Балтийские страны и дальше сохраняли единодушие в тех международных вопросах, где мы разделяем одну точку зрения, чтобы наши голоса звучали громче”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества в цифровой сфере. ”Наше двустороннее сотрудничество становится все более тесным, но нам есть куда двигаться, например, в том, что касается обмена данными. Эстония и Финляндия уже обмениваются электронными рецептами, но открытые возможности существуют также в области данных о налогах, данных коммерческого регистра и регистра народонаселения и в социальной сфере. Регион Северных и Балтийских стран мог бы стать самым интегрированным в цифровом отношении регионом мира”, — сказал Ратас.