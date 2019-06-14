14.06.2019, 18:42

Премьер-министры Эстонии и Финляндии обсудили проект туннеля между Таллинном и Хельсинки


rus.delfi.ee
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Премьер-министры Эстонии и Финляндии обсудили проект туннеля между Таллинном и Хельсинки
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас обсудил на сегодняшней встрече с финским премьер-министром Антти Ринне межгосударственное сотрудничество, важные проекты в регионе Балтийского моря и начинающееся в июле председательство Финляндии в Совете ЕС.

”Сегодняшняя встреча — лишнее подтверждение близости Эстонии и Финляндии. Я рад, что мы единодушны с Финляндией во всех основных вопросах, поскольку только в сотрудничестве мы можем решать глобальные проблемы, такие, как изменения климата и обеспечение стабильного экономического роста. В быстро меняющемся мире наше сотрудничество становится все более важным. Для того, чтобы по-добрососедски двигаться дальше, важно, чтобы Северные и Балтийские страны и дальше сохраняли единодушие в тех международных вопросах, где мы разделяем одну точку зрения, чтобы наши голоса звучали громче”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества в цифровой сфере. ”Наше двустороннее сотрудничество становится все более тесным, но нам есть куда двигаться, например, в том, что касается обмена данными. Эстония и Финляндия уже обмениваются электронными рецептами, но открытые возможности существуют также в области данных о налогах, данных коммерческого регистра и регистра народонаселения и в социальной сфере. Регион Северных и Балтийских стран мог бы стать самым интегрированным в цифровом отношении регионом мира”, — сказал Ратас.

Ратас и Ринне обсудили также присоединение Финляндии к проекту Rail Baltic и создание единого газового рынка Эстонии, Латвии и Финляндии, который должен начать работать в 2020 году. Обсуждался и такой проект из области будущего, как туннель между Таллинном и Хельсинки. Кроме того, премьер-министры говорили о ситуации с экологией в регионе Балтийского моря, которая является одним из приоритетов нового правительства Финляндии.

В июле начинается председательство Финляндии в Совете ЕС. Одним из своих приоритетов Финляндия сделала развитие единого внутреннего рынка, что является очень важным и для Эстонии. В стратегии действий ЕС на новый бюджетный период внутренний рынок и экономический рост, плоды которого должны дойти до каждого человека, также занимают важное место.

Финский премьер-министр Антти Ринне выбрал пунктом назначения своего первого зарубежного визита Эстонию.

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