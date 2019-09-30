Премьер-министру передали народную петицию за климатическую нейтральность

В Доме Стенбока перед заседанием правительственной комиссии по проблеме изменения климата премьер-министру Юри Ратасу вручили петицию с подписями людей, выступающих за климатическую нейтральность Эстонии, передает rus.err.ee.
Под петицией с призывом сделать Эстонию за 15 лет климатически нейтральной (в атмосферу нельзя выбрасывать больше парниковых газов, чем в состоянии абсорбировать природа и искусственные поглотители углерода) подписались почти три тысячи человек.
"Я благодарю тех людей и организации, которые желают, чтобы наш экологический след был чище и меньше", — сказал "Актуальной камере" премьер-министр Юри Ратас.
Активисты считают необходимым, чтобы Эстония к 2035 году резко сократила вредные выбросы в атмосферу.
"Мы желаем, чтобы Рийгикогу начал составлять новый базовый документ по климатической политике и пересмотрел программу развития энергетики", — сказал член правления Эстонского Фонда природы Сийм Куресоо.
Легкоатлетки возмущены откровенными планами при съёмке на ЧМ
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
В фотоальбоме убитого дочерьми Хачатуряна было много любопытного
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку