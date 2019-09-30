Премьер-министру передали народную петицию за климатическую нейтральность

Под петицией с призывом сделать Эстонию за 15 лет климатически нейтральной (в атмосферу нельзя выбрасывать больше парниковых газов, чем в состоянии абсорбировать природа и искусственные поглотители углерода) подписались почти три тысячи человек.

"Я благодарю тех людей и организации, которые желают, чтобы наш экологический след был чище и меньше", — сказал "Актуальной камере" премьер-министр Юри Ратас.

Активисты считают необходимым, чтобы Эстония к 2035 году резко сократила вредные выбросы в атмосферу.

"Мы желаем, чтобы Рийгикогу начал составлять новый базовый документ по климатической политике и пересмотрел программу развития энергетики", — сказал член правления Эстонского Фонда природы Сийм Куресоо.