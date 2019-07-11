Премьер-министр Юри Ратас выступил против возвращения скандального памятника нацистским солдатам в Лихула

Как уже сообщалось, от известных членов Эстонской консервативной народной партии (EKRE) звучали призывы вернуть памятник обратно в Лихула.

Глава правительства не считает это предложение хорошим. ”Памятник погибшим в войне не стоит и нельзя использовать в достижении политических или идеологических целей”, — сказал Ратас.

”Я считаю, что ему место в Лагеди”, — добавил он.

В то же время премьер напомнил, что установление памятных знаков и памятников на территории волости — вопрос местного самоуправления.

Напомним, что директор музея заявил недавно Delfi, что даст вывезти памятник из музея только в том случае, если на то будет решение за подписью премьер-министра.

На памятном знаке изображен солдат в немецкой военной форме времен Второй мировой войны. И под ним — следующий текст: ”Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии”.