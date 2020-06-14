14.06.2020, 12:34
Премьер-министр Юри Ратас выразил соболезнования пострадавшим от советской депортации(1)
Премьер-министр Юри Ратас на странице Facebook написал о событиях 79-летней давности.
Премьер-министр Юри Ратас на странице Facebook написал о событиях 79-летней давности.
"79 лет назад, в ночь на 14 июня, более 10 000 человек были вынуждены покинуть свой дом в Эстонии. Июньская депортация оставила глубокие раны в душе нашего народа, разрушив жизни невинных жителей и нескольких поколений. Я искренне чту память о жертвах депортации и выражаю искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате трагических событий", — заявил премьер.
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