Премьер-министр Юри Ратас выразил соболезнования пострадавшим от советской депортации

"79 лет назад, в ночь на 14 июня, более 10 000 человек были вынуждены покинуть свой дом в Эстонии. Июньская депортация оставила глубокие раны в душе нашего народа, разрушив жизни невинных жителей и нескольких поколений. Я искренне чту память о жертвах депортации и выражаю искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате трагических событий", — заявил премьер.

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