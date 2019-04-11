11.04.2019, 16:20

Премьер-министр Юри Ратас участвует в Дубровнике во встрече с руководством Китая и стран Центральной и Восточной Европы


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Pressikonverents Stenbocki majas
Pressikonverents Stenbocki majasFoto: Kristjan Järv

Премьер-министр Юри Ратас вместе с министром сельской жизни Тармо Таммом участвует в проходящей сегодня и завтра в Хорватии, в Дубровнике, встрече с руководством Китая и стран Центральной и Восточной Европы, в фокусе внимания которой развитие экономических и культурных отношений, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Мы рассматриваем формат сотрудничества Китая со странами Центральной и Восточной Европы в первую очередь как дополнение к более широкому сотрудничеству Европы и Китая и двусторонним отношениям”, — сказал премьер-министр Ратас. ”Китай является нашим важным торговым партнером в Азии, и можно только порадоваться расширению возможностей эстонских предпринимателей. Товарообмен Эстонии и Китая постоянно растет, отношения становятся более тесными, например, в сфере сельского хозяйства, туризма и образования”.

На встрече Эстония подпишет протокол, который позволит нашим предприятиям экспортировать своих лососевых в Китай.
”В 2016 году мы подписали с Китаем протокол о кильке и салаке, протокол о лососевых является следующим важным шагом в открытии китайского рынка для рыбной продукции из Эстонии”, — сказал министр сельской жизни Тармо Тамм.

Во встрече принимают участие Китай и 12 стран Европейского союза (Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Польша, Словения, Словакия и — в качестве нового участника — Греция), а также пять стран Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Монтенегро, Северная Македония, Сербия).

В прошлом году встреча состоялась в Софии, где была подписана программа действий по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, рыболовства и сельской жизни на период с 2018 по 2022 год. В 2017 году Министерство экономики и коммуникаций заключило с Китаем договоры об электронной торговле, информационном обмене и Шелковом пути, которые открывают для транспортных и логистических предприятий Эстонии новые возможности на китайском рынке.

Ратас встретится в Дубровнике также с премьер-министром Китая Ли Кэцяном и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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На проходящем параллельно экономическом форуме выступит вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби, на месте также представлены эстонские предприятия (Eesti Energia, Magnetic MRO, PRFoods, Силламяэский порт).

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