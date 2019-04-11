Премьер-министр Юри Ратас участвует в Дубровнике во встрече с руководством Китая и стран Центральной и Восточной Европы

Во встрече принимают участие Китай и 12 стран Европейского союза (Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Хорватия, Венгрия, Румыния, Польша, Словения, Словакия и — в качестве нового участника — Греция), а также пять стран Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Монтенегро, Северная Македония, Сербия).

В прошлом году встреча состоялась в Софии, где была подписана программа действий по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства, рыболовства и сельской жизни на период с 2018 по 2022 год. В 2017 году Министерство экономики и коммуникаций заключило с Китаем договоры об электронной торговле, информационном обмене и Шелковом пути, которые открывают для транспортных и логистических предприятий Эстонии новые возможности на китайском рынке.

Ратас встретится в Дубровнике также с премьер-министром Китая Ли Кэцяном и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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На проходящем параллельно экономическом форуме выступит вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби, на месте также представлены эстонские предприятия (Eesti Energia, Magnetic MRO, PRFoods, Силламяэский порт).