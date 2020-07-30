Премьер-министр Юри Ратас: пыльных дорог в Эстонии станет меньше

Премьер-министр Юри Ратас завершил двухдневную поездку по Валгамаа и Вильяндимаа, предпринятую с целью обсудить с местными самоуправлениями возможности развития региона, а также посетить важные организации и предприятия.
”Юго-Восточная Эстония — это регион со своей сильной идентичностью, традициями и активной общиной, у которого есть много предпосылок для того, чтобы быть привлекательным местом для жизни и работы. Например, весной этого года некоторые семьи, искавший более безопасное место для жизни, нашли возможность для постоянного проживания и удаленной работы в волости Отепя. Вместе с тем, имеется и ряд проблем, в решении которых может помочь государство”, — сказал Ратас.
На встрече с руководителями местных самоуправлений Валга, Отепя и Тырва было отмечено, что больными темами для региона по-прежнему являются уменьшение численности населения, нехватка рабочих рук и рабочих мест и скромная бизнес-активность. Премьер-министр отметил, что для правительства важны все регионы Эстонии, и поэтому к каждой такой проблеме нужно находить индивидуальный и целостный подход.
”Для поддержки развития региона правительство решило продлить программу для Юго-Восточной Эстонии. Для стимулирования предпринимательства и занятости мы открыли второй тур субсидий для Юго-Восточной Эстонии объемом в 690 000 евро”, — сказал Ратас. Он добавил, что на встрече отмечалось положительное влияние на развитие региона программы для редконаселенных территорий, которая помогла обеспечить лучшие условия для жизни семьям в сельских районах. Если так же решительно мы будем продвигаться вперед и с программой съемного жилья, то это будет означать значительный шаг вперед”, — сказал премьер-министр.
”Я говорил с руководителями волостей также о состоянии дорог. В Юго-Восточной Эстонии очень много гравийных дорог, поэтому тема стоит остро, так как в дождливое время они становятся плохо проходимыми, а в летнее — пылят, и это затрудняет жизнь как людям, так и предприятиям. Государство в этом году инвестирует в дорожную сеть около 190 миллионов евро, в результате этого пыль пропадет в том числе с почти 60 километров дорог в Юго-Восточной Эстонии. И не только — приятно было узнать, как местные предприниматели принимают участие в приведении в порядок имеющих особенную важность дорог”, — отметил Ратас. Он добавил, что важно сделать более эффективным также сотрудничество местных самоуправлений и Департамента шоссейных дорог, чтобы привести в порядок именно те отрезки дорог, которые особенно важны для местного населения.
В среду день для премьер-министра начался с посещения Вильяндиской больницы, где он ознакомился с планами развития и потребностями финансирования новой больницы-центра здоровья. На встрече с руководителями Вильяндиской волости и города Вильянди, а также Мульгиской и Пыхья-Сакалаской волостей в фокусе внимания была доступность первичной медицинской помощи. Премьер-министр отметил, что нехватка работников здравоохранения является серьезной проблемой по всей Эстонии и нуждается в решении как в краткосрочной, так и в длительной перспективе. По его словам, важно всячески поддерживать молодых врачей, чтобы по окончании университета они хотели бы остаться в Эстонии и работать в том числе за пределами Таллинна и Тарту. По его словам, необходимо быть готовыми к гибким решениям и помимо помощи с жильем и транспортом больше ценить также региональный компонент.
Премьер-министр в ходе поездки посетил также различные местные предприятия — крупнейшего производителя свечей в Балтийских странах AS Hansa Candle, производителя почтовых автоматов и роботов AS Cleveron и Viljandi Metall AS. Кроме того, он ознакомился с подготовкой этапа чемпионата мира по авторалли и с постоянно развивающимся спортивным центром Кяэрику.
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