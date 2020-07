Премьер-министр Юри Ратас: пыльных дорог в Эстонии станет меньше

В среду день для премьер-министра начался с посещения Вильяндиской больницы, где он ознакомился с планами развития и потребностями финансирования новой больницы-центра здоровья. На встрече с руководителями Вильяндиской волости и города Вильянди, а также Мульгиской и Пыхья-Сакалаской волостей в фокусе внимания была доступность первичной медицинской помощи. Премьер-министр отметил, что нехватка работников здравоохранения является серьезной проблемой по всей Эстонии и нуждается в решении как в краткосрочной, так и в длительной перспективе. По его словам, важно всячески поддерживать молодых врачей, чтобы по окончании университета они хотели бы остаться в Эстонии и работать в том числе за пределами Таллинна и Тарту. По его словам, необходимо быть готовыми к гибким решениям и помимо помощи с жильем и транспортом больше ценить также региональный компонент.

Премьер-министр в ходе поездки посетил также различные местные предприятия — крупнейшего производителя свечей в Балтийских странах AS Hansa Candle, производителя почтовых автоматов и роботов AS Cleveron и Viljandi Metall AS. Кроме того, он ознакомился с подготовкой этапа чемпионата мира по авторалли и с постоянно развивающимся спортивным центром Кяэрику.