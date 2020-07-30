Премьер-министр Юри Ратас: пыльных дорог в Эстонии станет меньше

”Юго-Восточная Эстония — это регион со своей сильной идентичностью, традициями и активной общиной, у которого есть много предпосылок для того, чтобы быть привлекательным местом для жизни и работы. Например, весной этого года некоторые семьи, искавший более безопасное место для жизни, нашли возможность для постоянного проживания и удаленной работы в волости Отепя. Вместе с тем, имеется и ряд проблем, в решении которых может помочь государство”, — сказал Ратас.

На встрече с руководителями местных самоуправлений Валга, Отепя и Тырва было отмечено, что больными темами для региона по-прежнему являются уменьшение численности населения, нехватка рабочих рук и рабочих мест и скромная бизнес-активность. Премьер-министр отметил, что для правительства важны все регионы Эстонии, и поэтому к каждой такой проблеме нужно находить индивидуальный и целостный подход.

”Для поддержки развития региона правительство решило продлить программу для Юго-Восточной Эстонии. Для стимулирования предпринимательства и занятости мы открыли второй тур субсидий для Юго-Восточной Эстонии объемом в 690 000 евро”, — сказал Ратас. Он добавил, что на встрече отмечалось положительное влияние на развитие региона программы для редконаселенных территорий, которая помогла обеспечить лучшие условия для жизни семьям в сельских районах. Если так же решительно мы будем продвигаться вперед и с программой съемного жилья, то это будет означать значительный шаг вперед”, — сказал премьер-министр.

”Я говорил с руководителями волостей также о состоянии дорог. В Юго-Восточной Эстонии очень много гравийных дорог, поэтому тема стоит остро, так как в дождливое время они становятся плохо проходимыми, а в летнее — пылят, и это затрудняет жизнь как людям, так и предприятиям. Государство в этом году инвестирует в дорожную сеть около 190 миллионов евро, в результате этого пыль пропадет в том числе с почти 60 километров дорог в Юго-Восточной Эстонии. И не только — приятно было узнать, как местные предприниматели принимают участие в приведении в порядок имеющих особенную важность дорог”, — отметил Ратас. Он добавил, что важно сделать более эффективным также сотрудничество местных самоуправлений и Департамента шоссейных дорог, чтобы привести в порядок именно те отрезки дорог, которые особенно важны для местного населения.